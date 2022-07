Niente ritiro per l’attaccante: domani non sarà a Milanello

Non sarà a Milanello: ancora l’accordo non è stato formalizzato. Stefano Pioli domani non potrà contare su di lui

Domani prenderà il via la nuova stagione dei Campioni d’Italia. Appuntamento a Milanello in mattinata, con i tifosi della Curva Sud pronti ad accogliere il Milan di Stefano Pioli.

Saranno tanti gli assenti che torneranno ad allenarsi solo fra qualche giorno: i giocatori che hanno preso parte ai match di Nations League, infatti, resteranno ancora in vacanza. Sarà la prima volta per Adli, Divock Origi, invece, sarà nel centro sportivo di Carnago martedì.

Non ci sarà nemmeno Junior Messias. L’accordo per l’acquisto dell’esterno brasiliano non è stato ancora formalizzato. Un affare che appariva chiuso ma il mancato annuncio lascia pensare che ancora qualcosa manchi. Nelle scorse ore sono arrivati i comunicati di Antonio Mirante e Alessandro Florenzi. Per il giocatore, tornato a Crotone, ci sarà da aspettare. La voglia di continuare insieme non appare cambiata ma evidentemente a cifre diverse da quelle precedentemente concordate.