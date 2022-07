Lautaro Martinez si espone, il messaggio è chiarissimo

L’Inter ha già messo parecchi rinforzi all’interno della rosa per la prossima stagione: ora è arrivato il momento delle cessioni, forse pesanti, ma intanto un big si è tolto dal mercato

L’Inter è stata fino ad ora una delle società senza dubbio più attive sul calciomercato in Serie A. Marotta ha già messo a segno diversi colpi, in primis Onana che era già chiuso da mesi così come Mkhitaryan e Asslani fino ad arrivare ovviamente a Lukaku. Quattro colpi importantissimi, di cui tre potenziali titolari. Al netto della situazione Dybala che resta in stand-by e ancora aperta a qualsiasi esito, per quanto i nerazzurri restino in pole, adesso è inevitabilmente il momento delle cessioni.

E se in un primo momento sembrava che l’Inter potesse tenere tutti i giocatori più importanti, ora l’indiziato principale resta senza dubbio Milan Skriniar. Il PSG è ancora il club più vicino, con il Chelsea sullo sfondo, soprattutto perché è alla ricerca di almeno due difensori. I tifosi nerazzurri sui social hanno mostrato il loro dispiacere nell’eventuale partenza dello slovacco, tra i migliori del campionato nell’ultima stagione. Nelle scorse settimane si era tornato a parlare anche di un addio di Lautaro Martinez, il calciatore più costoso della rosa e quello forse con più mercato e che in un solo colpo sistemerebbe la situazione. Ma l’argentino, che non troppo tempo fa ha pure rinnovato, è stato fondamentalmente blindato dalla società.

Inter, il messaggio di Lautaro Martinez sul futuro

E lo stesso ‘Toro’ ha dimostrato la sua volontà di restare a Milano, a maggior ragione adesso che è tornato Lukaku. Lautaro Martinez in prima persona ha anche ribadito il concetto con un commento su Instagram. “Hai appena realizzato che l’inizio del campionato è distante solo poco più di un mese”, il post dell’Inter con la foto di un Lautaro carico. E il 10 argentino ha scritto così: “Manca poco. Un altro anno insieme”. Una frase che non lascia nessuno spazio a interpretazioni o ribaltamenti improvvisi sul futuro di Martinez in questa finestra di mercato estiva.