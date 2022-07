Il club rompe gli indugi: Cavani può diventare rossonero

Edinson Cavani è uno dei parametri zero più ambiti sul mercato: il club rompe gli indugi, il ‘Matador’ può diventare rossonero

Senza contratto, ma non certo senza pretendenti. Questa è anche l’estate dei parametri zero: sono diversi i nomi, anche importanti, che si ritrovano senza squadra.

Dybala è uno dei casi più eclatanti, ma c’è anche Cavani tra chi è alla ricerca di una nuova avventura ed è attualmente senza contratto.

Per il ‘Matador’ si è parlato di un interesse della Salernitana e quindi di un ritorno in Serie A, ma sulle sue tracce ci sono anche squadre della Liga ed ora si aggiunge un’altra società. Secondo quanto riferisce ‘nicematin.com’, infatti, il Nizza avrebbe messo il bomber uruguaiano in cima alle preferenze per l’attacco.

Calciomercato, il Nizza su Cavani

Scaduto il suo contratto con il Manchester United, Cavani è alla ricerca di una nuova sistemazione. Si è parlato di un ritorno in Sudamerica, ma anche della voglia di cimentarsi per la prima volta con il campionato spagnolo.

Ora l’interesse del Nizza con il presidente Jean-Pierre Rivère che vorrebbe regalare al rientrante Favre (tornato in panchina per sostituire Galtier andato al Psg) un bomber di grande esperienza ed affidabilità come Cavani.