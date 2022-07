Zaniolo alla Juve: altro colpo dopo Di Maria, decisione definitiva

Nicolò Zaniolo è grande protagonista sul calciomercato, soprattutto se si parla di Juve. Decisione presa per un altro colpo dopo Di Maria

Angel Di Maria è sempre più vicino a vestire la maglia della Juve, ma i bianconeri non hanno alcuna intenzione di fermarsi sul calciomercato, a caccia dei profili giusti per Massimiliano Allegri.

Se l’esterno argentino è comunque un colpo di altissimo livello per puntare allo scudetto, attenzione a ciò che potrebbe succedere sul fronte Nicolò Zaniolo. Il centrocampista offensivo potrebbe essere il grande sacrificato dalla Roma per finanziare il calciomercato e i bianconeri sono in primissima fila. Sul trequartista c’è anche il Milan, come dimostrano gli approcci dei giorni scorsi, ma in pole resta la Vecchia Signora, intenzionata a rivoluzionare la rosa con diversi colpi sconvolgenti. E la decisione di puntare su Zaniolo, a quanto pare, sarebbe accolta di buon grado dai tifosi.

📊 MOMENTO SONDAGGIO

La nuova #Juventus prende forma. Quale colpo preferireste dopo #DiMaria ? RT, VOTA e COMMENTA — calciomercato.it (@calciomercatoit) July 2, 2022

Zaniolo altro colpo per la Juve: battuto anche Bremer

Il classe 1999 piace non poco e lo dimostra anche il sondaggio lanciato quest’oggi da Calciomercato.it su Twitter. Abbiamo chiesto, infatti, ai nostri utenti quale fosse il colpo migliore dopo la chiusura per Di Maria. In lizza, c’erano Kostic, Bremer, Arnautovic e poi proprio Zaniolo. A vincere è stato proprio il calciatore della Roma con il 43,5%. Nulla ha potuto neanche il centrale del Torino, nonostante si tratterebbe di uno scippo in piena regola all’Inter (fermo al 37%). Insomma, la strada è tracciato e anche i nostri utenti hanno deciso, in attesa del calciomercato. Zaniolo potrebbe essere davvero il colpo giusto per la Juve.