CM.IT | No al Dc United, Henry convinto dal progetto del Verona: le ultime sull’affare

Thomas Henry ha detto sì al Verona: l’attaccante francese convinto del progetto della società veneta, le ultime

Dopo alcuni giorni di riflessione, Thomas Henry ha detto definitivamente sì al Verona. Il francese sì è convinto per la bontà del progetto tecnico scaligero dove sarà uno dei protagonisti.

Autore di 9 gol l’anno scorso, nella sua prima stagione in Serie A, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it l’attaccante ha rinunciato a qualcosa sul piano economico pur di indossare la maglia del Verona. E respinto le non poche offerte provenienti un po’ da tutta Europa e non solo, una ricchissima da parte degli statunitensi del Dc United. La voglia di restare nel calcio che conta, e in Italia, alla fine ha prevalso.

Come raccolto ulteriormente da CM.IT, l’operazione tra Verona e Venezia è destinata ad andare in porto con la formula del prestito secco, dopo il suo rinnovo del contratto coi lagunari in scadenza nel 2024. Ancora qualche giorno, quindi, e arriverà la fumata bianca.