CM.IT | La Cremonese batte un colpo: in chiusura un difensore

La Cremonese è vicina a chiudere un acquisto in difesa: trattativa in dirittura d’arrivo, da sistemare gli ultimi dettagli

Ci sono anche le neopromosse tra le società più attive sul mercato. Se il Monza del duo Galliani e Berlusconi pensa in grande e ha già chiuso diversi colpi, la Cremonese non è da meno e prova a garantire ad Alvini una rosa in grado di lottare per la salvezza.

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, è in dirittura d’arrivo la trattativa con il Sassuolo per Vlad Chiriches. Oggi, venerdì 1° giugno, saranno definiti gli ultimi dettagli per arrivare alla fumata bianca. Il difensore rumeno, 32 anni, è legato alla società neroverde da un contratto fino al 2023: per lui, dopo aver vestito anche la maglia del Napoli, la prossima tappa italiana porta in Lombardia. Operazione sul rettilineo finale: Chiriches è vicino alla Cremonese.