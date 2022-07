FOTO CM.IT | Roma, Svilar è sbarcato in città

Mile Svilar pronto ad iniziare la nuova avventura con la maglia della Roma: il portiere è sbarcato in città, sarà il vice di Rui Patricio

Un altro calciatore serbo per Jose Mourinho. Dopo Nemanja Matic, nella Capitale è sbarcato anche Mile Svilar, portiere acquistato a titolo definitivo dal Benfica. Affare già chiuso diverso tempo fa, col calciatore che si era anche sottoposto alle visite mediche di rito.

Questa mattina, intorno alle 9:55, è atterrato all’aeroporto di Fiumicino, pronto ad unirsi al raduno a Trigoria che partirà lunedì 4 luglio. Svilar prende il posto di Fuzato, partito in direzione Ibiza. Contratto fino al 2027 per il classe ’99, che dunque ricoprirà il ruolo di Rui Patricio. In Arrivo pure Celik dal Lille entro la prossima settimana: il General Manager, Tiago Pinto, ha raggiunto ieri l’accordo definitivo col club francese, sulla base di 7 milioni di euro più il 15% sulla futura rivendita. Per Frattesi, invece, c’è da aspettare, ma i capitolini premono per riportare il centrocampista in giallorosso. Si attendono ulteriori novità a breve.