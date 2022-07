Dybala e Icardi insieme: super coppia in Serie A

Una squadra di Serie A sogna la grande coppia argentina, Dybala-Icardi. I due giocatori sono pronti a cambiare aria

Silvio Berlusconi aveva promesso di costruire un grande Monza. Un Monza capace addirittura di vincere lo Scudetto e qualificarsi in Champions League.

L’ex numero uno del Milan ha certamente esagerato ma Adriano Galliani è partito alla grande, con tanti acquisti. I brianzoli sono letteralmente scatenati: sono arrivati Cragno, Ranocchia, Carboni e domani sarà la volta di Sensi.

Il duo che ha vinto tutto col Milan ha però voglia di far sognare i propri tifosi. In questi giorni il nome che sta facendo impazzire i sostenitori del Monza, è Mauro Icardi. L’interesse, come scritto nelle scorse ore, è davvero concreto. Arrivano solo conferme sul fatto che ci siano stati dei contatti tra Galliani e Wanda Nara. L’AD ha manifestato la volontà di prendere l’argentino. Chiaramente serve che il Psg partecipi al pagamento dell’ingaggio.

Calciomercato Monza, il sogno di Berlusconi e Galliani

Ma il Monza ha davvero il desiderio di fare le cose in grande e Mauro Icardi non è l’unico grandissimo profilo nel mirino. Galliani, infatti, secondo quanto riportato da Sky Sport, avrebbe contatto anche l’agente di Dybala, dicendosi disposto a prenderlo per una super coppia tutta argentina.

Difficile che l’ex Juventus, possa davvero sbarcare in Brianza ma l’interessamento nei suoi confronti fa capire le ambizioni della squadra di Berlusconi. L’Inter resta la squadra più vicina, quella che ha mostrato un interesse concreto ma servirà vendere per affondare il colpo e il Milan resta sullo sfondo.