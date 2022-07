Primo colpo del Maldini bis: il Milan lo porta via all’Inter

Tiene sempre banco il futuro di Paulo Dybala. Il Milan, dopo le firme di Maldini e Massara, può fare sul serio

La ‘telenovela’ Dybala rischia di durare ancora a lungo. Da oggi, primo luglio, l’argentino è ufficialmente svincolato, ma non ha ancora raggiunto un accordo con nessun club.

Ieri l’ad della Juventus Maurizio Arrivabene ha spiegato dettagliatamente come sono andate le cose con i bianconeri: “C’era stato un accordo, poi c’è stato l’aumento di capitale, ci siamo tutti presi una pausa, di cui i procuratori erano informati e d’accordo. Ci siamo rincontrati e abbiamo detto che i termini erano cambiati, perché volevamo muoverci in maniera diversa. Per cui da un contratto quadriennale a certe cifre siamo passati a un’altra strategia. Anche perché tutti sanno chi è arrivato a gennaio, no? (Vlahovic, ndr) Ma questo non ha compromesso i rapporti, non c’è stata nessuna guerra fra noi e Dybala. Diciamo che c’è stata una decisione senza se e senza ma su questa vicenda e l’abbiamo messa in atto. Mi auguro che Dybala trovi la squadra e le soddisfazioni che merita. Dal nostro punto di vista le cose hanno un inizio e una fine. Ribadisco: la Juventus è sopra tutto”. A contendersi Dybala sono ora Inter e Milan.

Calciomercato Inter, il Milan studia l’affondo per Dybala

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, Dybala e l’Inter sono più lontani: dopo il ritorno di Lukaku, infatti, l’attacco nerazzurro è affollatissimo e Marotta e Ausilio devono prima liberarsi di almeno due tra Dzeko, Correa e Sanchez. I tempi non saranno brevi e in questo contesto può inserirsi il Milan, che è a caccia di un uomo di fantasia per il reparto offensivo. Il club rossonero sogna il numero, che dovrebbe però accontentarsi di una cifra probabilmente inferiore anche rispetto all’offerta dell’Inter di 6 milioni l’anno. Si parla infatti di una prima possibile proposta rossonera da circa 4 milioni. Staremo a vedere.