Roma, Celik in dirittura d’arrivo: i dettagli dell’accordo

Celik era da tempo un obiettivo concreto della Roma. Operazione da 7 milioni complessivi più una percentuale sulla futura rivendita

Colpo a destra per la Roma. I giallorossi stanno definendo col Lille per il terzino turco Celik, da tempo obiettivo di Pinto e soci. Accordo in dirittura a 7 milioni di euro, come anticipato a inizio giugno da ‘Asromalive.it’, più una percentuale (il 15%) sulla futura rivendita.

Il classe ’97 cresciuto nel Bursaspor potrebbe arrivare in Italia per visite mediche e firma all’inizio della prossima settimana. Il Lille, dove è appena approdato l’ex tecnico della Roma Paulo Fonseca, aveva già preso il sostituto, ovvero l’algerino Zedadka arrivato dal Clermont.