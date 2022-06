VIDEO CM.IT | Milan, Scaroni si sbilancia sul futuro di Maldini

Il Milan è a un punto cruciale del suo futuro, dopo il cambio in società. L’argomento caldissimo è il rinnovo di Maldini: ha parlato Scaroni

Il Milan ha potuto godersi poco lo scudetto che subito le vicende societarie hanno preso il sopravvento. Se l’arrivo di RedBird è una notizia ormai assimilata, attenzione a quanto sta succedendo anche sul fronte Paolo Maldini.

Il direttore dell’area tecnica rossonera, infatti, è in scadenza di contratto e, anche se siamo al 30 giugno, il rinnovo non è ancora arrivato. Queste sono ore importantissime, però, per decidere il futuro del dirigente. Ne ha parlato direttamente Paolo Scaroni, in occasione dell’Assemblea di Lega, come raccolto dall’inviato Martin Sartorio per Calciomercato.it. Il presidente del Milan, infatti, si è sbilanciato, a domanda diretta dei giornalisti, dicendo: “Rinnovo Maldini? Io sono molto confidente“. Insomma, si va verso la direzione del rinnovo e non era affatto scontato.