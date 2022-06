Allegri saluta de Ligt: il sostituto dal Psg

Ritorno di fiamma per un difensore del Psg: i francesi hanno deciso di cederlo. I bianconeri ci pensano in caso di addio di de Ligt

Il rischio che la Juventus perda, in questa sessione di calciomercato, Matthijs de Ligt è davvero concreto. Il Chelsea ci sta pensando seriamente, così come il Manchester United, del suo vecchio maestro all’Ajax, Erik ten Hag.

Il contratto in scadenza nel 2024, spinge i bianconeri a prendere una decisione in fretta. Senza rinnovo – sempre più complicato – sarà cessione per il giovane centrale. La valutazione dell’olandese è di circa 80-90 milioni di euro.

Con la partenza di de Ligt, è evidente che la Juventus sarebbe chiamata a trovare un sostituto all’altezza. Koulibaly è l’idea principale ma conosciamo quanto sia difficile per il Napoli cedere un proprio calciatore ai bianconeri. Ecco perché si guarda alle alternative. Una di queste – come riporta Sky Sport – è rappresentata da Kimpembe, in uscita dal Psg.