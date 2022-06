Triplo addio UFFICIALE Juventus: “Annunciate Zaniolo”

Giornata di addii in casa Juventus con gli annunci social e relativi saluti per Dybala, Morata e Bernardeschi in rapida successione. Non manca chi invoca ora Nicolò Zaniolo

Dopo i saluti social da parte della Juventus a Paulo Dybala e Alvaro Morata sono arrivati anche quelli per Federico Bernardeschi con la società bianconera che su Twitter ha scritto: “Le strade della Juventus e di Federico Bernadeschi si separano dopo cinque stagioni insieme. Grazie di tutto, Berna”.

Termine dunque qui l’avventura anche di uno dei calciatori più chiacchierati degli ultimi anni juventini, che complessivamente con i contemporanei addii di Morata e Dybala va ulteriormente a depotenziare l’attacco, reparto che per Allegri avrà quindi bisogno presto di nuove forze fresche da inserire. I nomi circolano in rapida successione e quello di Nicolò Zaniolo della Roma prova a scaldare la situazione con i giallorossi che sarebbero anche disposti a cederlo ma solo alle proprie condizioni economiche.

Calciomercato Juventus | Salutati Dybala, Morata e Bernardeschi: i tifosi invocano Zaniolo

Intanto proprio il profilo di Nicolò Zaniolo campeggia spesso e volentieri sotto i post di addio ai vari Dybala, Morata e Bernardeschi con i tifosi che su Twitter invocano un suo arrivo a Torino:

Zaniolo veloci — Shinji (@missionaryshin) June 30, 2022

Annunciate Zaniolo !!!! pic.twitter.com/OXY6aMq0ca — San Angelo J| Miretti e Fagioli propaganda (@JabSoFresh) June 30, 2022

#Zaniolo deve obbligatoriamente arrivare alla @juventusfc!!! E deve obbligatoriamente fare la mezz’ala per dimostrare di essere il più forte di tutti!!! — Fabio Trovo’ (@fabiotrovo10) June 29, 2022

Mhhh non credo! Con Chiesa Di Maria Kostic e (forse Zaniolo) non credo che Alvaro torni … — Marco Capparella (@MarcoCapparell1) June 30, 2022

In generale su Twitter da svariate ore diversi tifosi della Juventus, anche margine dei vari post del club bianconero, ma non solo, stanno chiedendo a gran voce: “Annunciate Zaniolo”.