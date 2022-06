Prestito con diritto: Skriniar favorisce la Juventus

Inter e Juve sono due dei club più attivi in questa fase del calciomercato. I prossimi colpi delle due rivali potrebbe essere concatenati

L’Inter e la Juventus hanno dato vita a una rivalità di matrice storica e che si riflette da sempre sulle sorti del campionato di Serie A. Ma un intreccio di calciomercato potrebbe unire i due club.

Il derby d’Italia è già partito, a suon di colpi sul calciomercato. E ora entrambe le squadre si concentrano sulla difesa, dove tante cose potrebbero succedere nelle prossime settimane. Iniziamo dalla Juve. Infatti, i bianconeri potrebbero perdere Matthijs de Ligt che è entrato nel mirino di diverse big della Premier League inglese con il Chelsea incalzato dalle due squadre di Manchester, ma non hanno alcuna intenzione di farsi trovare impreparati. E un assist involontario potrebbe arrivare direttamente dall’Inter.

Calciomercato Juve, assist di Skriniar ad Allegri: ecco l’erede di de Ligt

De Ligt, infatti, potrebbe non rappresentare l’unica cessione di rilievo nel nostro campionato. Milan Skriniar potrebbe essere il sacrificio necessario in casa Inter per mettere a posto il bilancio e con il PSG che spinge per arrivare all’ex Sampdoria. In caso di partenza dello slovacco, Kimpembe balzerebbe in pole per il post de Ligt alla Juve. Se Skriniar davvero dovesse arrivare a Parigi, infatti, secondo quanto riporta ‘Sport Mediaset’ farebbe partire un vero e proprio effetto domino. Il PSG aprirebbe alla cessione in prestito con diritto di riscatto di Kimpembe. Uno scenario concreto e che potrebbe verificarsi nelle prossime settimane, tra sacrifici illustri e nuovi colpi.