Inter scatenata dopo Lukaku e Asllani: svelato per sbaglio il terzo acquisto

Dopo le ufficialità di Asllani e Lukaku, l’Inter ha rivelato probabilmente per sbaglio il prossimo acquisto nerazzurro

Come aveva anticipato Marotta un paio di giorni fa, dopo tante trattative portate avanti soprattutto nel mese di giugno, l’Inter ha iniziato a concretizzare ufficialmente gli affari in entrata. Il club nerazzurro ha già annunciato Lukaku e Asllani, in attesa di Onana e Mkhitaryan che potrebbero essere rivelati nella giornata di domani.

Un altro calciatore destinato a vestire la maglia dell’Inter, poi, è Raoul Bellanova. L’esterno di proprietà del Cagliari è atteso lunedì a Milano per le visite mediche, dopo l’intesa raggiunta tra i due club sulla base del prestito oneroso da 3 milioni di euro con diritto di riscatto a 7 fissato per la prossima stagione.

A confermare l’affare, probabilmente per sbaglio, è stata la stessa società nerazzurra. In una storia postata su Instagram per annunciare il ritorno di Lukaku, nella barra di ricerca è venuto fuori proprio il profilo di Bellanova, insieme a quello di Robin Gosens e del giovane portiere della Primavera nerazzurra, William Rovida.