Milan, UFFICIALE il rinnovo: raddoppiano le cifre

Rinnovato il contratto col Milan, è arrivata l’ufficialità del nuovo accordo: comunicato del club rossonero, le cifre sono raddoppiate

Novità ufficiale in casa Milan. In attesa dei rinnovi di Maldini e Massara, oltre che quello di Leao, il club rossonero ha prolungato il contratto con lo sponsor Puma. Il rapporto, nato nel 2018, proseguirà ancora e con cifre differenti, più che raddoppiate.

Stando a quanto riferisce l’agenzia ‘Reuters’, infatti, il ‘Diavolo’ percepirà ben 30 milioni di euro (31,5 milioni di dollari), rispetto ai 14 milioni della tassa annuale precedente. Inoltre, è previsto un accordo quinquennale. Il club di Via Aldo Rossi ha rilasciato comunicato in cui rende nota appunto la prosecuzione della partnership, ma non vengono specificate cifre e termine dell’intesa.

Milan, rinnovo UFFICIALE con Puma: il comunicato

Di seguito la nota rilasciata dal Milan sul proprio sito: “Puma e AC Milan – si legge – sono lieti di annunciare l’estensione a lungo termine della loro partnership, nata nel 2018. Puma continuerà ad essere il Principal Partner, il Global Technical Supplier e l’Official Licensed Partner del Club rossonero, tornato ai vertici del calcio italiano con la squadra più giovane della storia moderna a vincere lo Scudetto, nonché una delle squadre più giovani d’Europa“.

Il Milan, inoltre, specifica che “nell’ambito dell’accordo Puma diventerà il Naming Partner Ufficiale del Centro di allenamento dell’AC Milan Vismara, la casa dei futuri talenti del Club. Il centro sarà rinominato ‘PUMA House of Football’ e diventerà la sede per lo sviluppo delle performance, con investimenti mirati sulla prossima generazione di giovani calciatori del Milan, contribuendo a sostenere anche il settore femminile. Il Centro sarà anche la sede delle attivazioni del brand e della community, ospitando eventi e iniziative in città“.