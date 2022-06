Juventus scatenata, nuovo scambio in Premier League

La Juventus non si ferma dopo il ritorno di Pogba e Di Maria: l’ipotesi di scambio in Premier League

Sono i giorni di Pogba e Di Maria in casa Juventus, ma anche di Nicolò Zaniolo, uno dei nomi più caldi in entrata dopo la svolta definitiva per l’esperto esterno argentino.

Il club bianconero si sta muovendo su molti fronti, compreso quello delle uscite. In questo senso, il reparto da monitorare con attenzione è anche il centrocampo. Ad eccezione di Locatelli, infatti, tutti sono ritenuti cedibili dalla Juventus se dovesse arrivare un’offerta adeguata. In bilico c’è anche Adrien Rabiot: l’ex Paris Saint-Germain, in scadenza di contratto nel 2023, ha mercato soprattutto in Premier League. Sono già diverse le squadre inglesi accostate al giocatore francese, l’ultima è una big e si tratta del Liverpool di Jurgen Klopp. Come confermano le ultime indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, le due società starebbero lavorando ad uno scambio.

Calciomercato Juve, possibile scambio col Liverpool

Come anticipato negli scorsi giorni da ‘Calciomercatoweb.it’, e confermato successivamente in Inghilterra dal ‘Daily Mail’, Juventus e Liverpool starebbero ragionando su un possibile scambio tra Naby Keita e Adrien Rabiot, finito nel mirino di Klopp per il centrocampo dei ‘Reds’. Entrambi sono in scadenza di contratto nel 2023 e valutati dalle rispettive dirigenze circa 20 milioni di euro. Occhi puntati, dunque, anche sull’asse Torino-Liverpool.