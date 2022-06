VIDEO CM.IT | Milan, Origi ha terminato le visite mediche

Origi andrà al Coni per l’idoneità sportiva per poi firmare il contratto con il Milan. L’attaccante belga, in scadenza col Liverpool sbarca in rossonero a costo zero

Come raccolto dall’inviato di Calciomercato.it, Divock Origi ha appena terminato le visite mediche. Ora l’attaccante belga si recherà al Coni per l’idoneità sportiva prima delle firme sul contratto.

In arrivo a costo zero dal Liverpool, il 27enne si legherà al Milan con un contratto triennale più opzione per una quarta stagione.