UFFICIALE, svolta in Serie A: spareggio per assegnare lo scudetto

L’ultimo scudetto è stato vinto dal Milan e la caccia ai rossoneri presto ripartirà con le rivali pronte a provare a sottrarre lo scettro ai rossoneri. Intanto a proposito di scudetto cambia una regola importante

Mentre le squadre di Serie A sono in fermento per muovere le prime pedine importanti di questa estate di calciomercato, arriva un cambiamento nel regolamento epocale che cambierà la corsa scudetto. L’ultimo titolo è stato vinto dal Milan di Stefano Pioli in coda ad una meravigliosa corsa testa a testa con l’Inter risolta solo all’ultimo turno di campionato, quando è arrivata l’ufficialità di un successo che nella Milano rossonera mancava da oltre un decennio.

Una situazione di testa a testa che in caso di parità di punteggio in classifica avrebbe comunque premiato il Milan per il miglior score negli scontri diretti. Situazione questa che col cambio di regolamento ufficializzato oggi e confermato da un comunicato sul sito della FIGC non accadrà più: “Il Consiglio Federale, tra le altre, ha approvato le modifiche richieste per rendere definitiva la regola delle cinque sostituzioni (con la sesta aggiuntiva nelle gare che prevedono i tempi supplementari) e per introdurre la gara di spareggio per l’assegnazione dello scudetto (con i tiri di rigore, senza tempi supplementari, in caso di parità nei 90’) nel caso si verificasse la situazione di pari punti in classifica tra due squadre al termine del campionato di Serie A”.