Dybala trova squadra all’improvviso: ‘annuncio’ dal club di Serie D

Il futuro di Paulo Dybala è ancora un’incognita, ma c’è già chi si è portato avanti. Un club di Serie D ‘ufficializza’ l’arrivo della Joya

Paulo Dybala è un nome e una garanzia di calcio, qualità e talento. È per questo che uno come lui, a piede libero e senza squadra, suona maledettamente strano.

Dopo il contratto non rinnovato dalla Juventus, la Joya è stato accostato a molti, a volte troppi, club in Italia e all’estero. L’Inter da tempo è sul calciatore, come confermato anche da Giuseppe Marotta nelle ultime ore, ma la quadratura non è ancora arrivata. Insomma, quello relativo il destino dell’argentino resta un rebus e sta diventando una vera e propria telenovela di calciomercato. Ma luglio si avvicina ed è tempo suo. Intanto, c’è chi sdrammatizza la tensione e ci scherza su.

Il club di Serie D ‘annuncia’ Dybala: “Benvenuto ai Portici”

Un club di Serie D, infatti, all’improvviso ha postato un annuncio a sorpresa sui suoi canali social. Stiamo parlando del Portici, che non sarà una big assoluta in Italia (non ce ne vogliano), ma il premio simpatia lo meritano tutto. Sulle loro pagine hanno pubblicato un fotomontaggio con Dybala con la loro maglia indosso e in didascalia quanto segue: “Benvenuto ai Portici, Paulo Dybala! Che ne dite, siamo stati bravi a non far trapelare nulla? Tutta questione di tattica. Si scherza, però facci un pensierino”. Chapeau, direbbe qualcuno, noi ci limitiamo a una risata, in attesa degli annunci veri, quelli che fanno impazzire i tifosi.