Intesa trovata, sarà nerazzurro per 25 milioni

Trovata l’intesa tra i club con il prezzo del cartellino pari a 25 milioni di euro: sarà nerazzurro

Il suo esordio in Serie A è stato assolutamente brillante. Arrivato dal Brasile, scoperto da Walter Sabatini, Ederson ha saputo rendersi un elemento fondamentale per la Salernitana. Il classe 1999 ex Corinthians è stato una delle rivelazioni della Serie A e uno dei punti fermi dei granata di Nicola che hanno centrato un’insperata salvezza.

Ora però, dopo sei mesi in Campania, Ederson è pronto a trasferirsi più a nord, direzione Bergamo. Il suo passaggio all’Atalanta, infatti, sembra essere cosa fatta. Il club orobico avrebbe anticipato la forte concorrenza, con il giocatore che piaceva molto in particolare all’Inter. I nerazzurri bergamaschi hanno infatti trovato l’intesa con la Salernitana per un affare dal costo complessivo pari a 25 milioni di euro.

Atalanta, fatta per Ederson: due giocatori a Salerno

Una cifra che, riferisce ‘Sky Sport’, i lombardi non verseranno per intero, ma che si abbasserà grazie all’inserimento di un paio di contropartite. A Salerno infatti approderanno due difensori, entrambi perni della nazionale under-21. Uno è Matteo Lovato, che dopo una deludente prima parte di stagione a Bergamo ha concluso l’annata a Cagliari. L’altro è invece Caleb Okoli, uno dei giocatori che maggiormente hanno brillato e convinto nell’ultimo campionato di Serie B dove ha vestito la maglia della Cremonese.

Se però l’italo-nigeriano approderà in Campania in prestito, Lovato invece raggiungerà Salerno a titolo definitivo, per una valutazione che dovrebbe aggirarsi tra i 10 e gli 11 milioni di euro. Da qui l’Atalanta dovrebbe versare quindi 15 milioni nelle casse dei granata. La fumata bianca pare essere ormai ad un passo: dovrebbero mancare soltanto alcuni dettagli per quanto riguarda gli agenti. Nulla che però dovrebbe mettere in dubbio la bontà dell’operazione. Gasperini attende quindi con fiducia il suo nuovo rinforzo per la mediana.