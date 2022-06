CM.IT | Arrivo in città e visite mediche col Milan: finalmente il primo colpo

In serata sarà in città, poi svolgerà le visite mediche per diventare un nuovo giocatore del Milan

Il giorno tanto atteso è arrivato. Ora ci siamo per davvero. Divock Origi sarà il primo acquisto del Milan campione d’Italia.

Il suo sbarco a Milano era previsto, inizialmente, poco dopo la finale di Champions League, ma dei problemi fisici hanno spinto l’ormai ex Liverpool a rimandare tutto. Poco importa, l’affare era chiuso da tempo.

Origi, in questi giorni, ha lavorato duro in Belgio per smaltire il guaio muscolare e presentarsi nel miglior modo possibile alle visite mediche. In serata, come appreso da Calciomercato.it, un aereo lo porterà in città per vivere le sue prime ore da milanese. Il calciomercato del Milan ora, finalmente, possiamo dirlo, è ufficialmente partito.