Milan, Ziyech a due condizioni: confermate anticipazioni CM.IT

Il Milan torna su Hakim Ziyech, il marocchino è un obiettivo sensibile ma solo a due condizioni: conferme alle anticipazioni di CM.IT

Numerose le soluzioni che il Milan, come noto, sta valutando sulla trequarti offensiva, per aumentare la qualità a disposizione di Stefano Pioli. Sta tornando in auge anche il nome di Hakim Ziyech, giocatore seguito molto da vicino già lo scorso anno.

Di Ziyech in chiave rossonera, Calciomercato.it vi ha parlato in questi giorni, spiegando come il Milan apra all’operazione solo nel caso in cui il Chelsea partecipi al pagamento dell’ingaggio. Informazioni riprese e confermate dal ‘Corriere dello Sport’, che aggiunge come per il Milan si tratti di una operazione possibile soltanto in prestito oneroso con diritto di riscatto e non a titolo definitivo. A favore del Milan, potrebbero giocare la volontà dello stesso Ziyech e quella di Tuchel, che a sua volta non lo reputa centrale nel suo nuovo Chelsea.