Milan, ormai è tutto fatto: ‘ufficializza’ l’addio sui social

L’affare è ormai ai titoli di coda e il Milan non può che prenderne atto: è lo stesso calciatore a ufficializzare l’addio sui social

Il Milan è a caccia di colpi importanti per mantenere lo scudetto cucito sul petto anche tra un anno e rinnovare la rosa a disposizione di Stefano Pioli.

Uno dei settori del campo che la società ha tutta l’intenzione di rinforzare è quello relativo alla difesa, e in particolare al centrale, dove Alessio Romagnoli saluterà a parametro zero. Per mesi, si è parlato di Sven Botman come profilo ideale, o sicuramente in pole, ma alla fine l’olandese, dopo una lunga attesa, è pronto a diventare un nuovo calciatore del Newcastle. Il difensore ha anche dedicato un messaggio d’addio al Lille attraverso i social.

Botman va al Newcastle e ufficializza l’addio

Vi abbiamo raccontato negli ultimi giorni l’accelerazione decisiva che ha portato al passaggio di Botman al Newcastle. Oggi è stata la data della concretizzazione dell’affare e il calciatore ha dedicato un messaggio d’addio al Lille: “Sono grato per aver indossato lo stemma del Lille per due anni. È stato un viaggio incredibile con due grandi trofei vinti e ricordi che non dimenticherò mai“. Insomma, colpo sfumato per il Milan, ma non c’è da temere: il calciomercato è ancora lungo e regalerà delle sorprese.