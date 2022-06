CM.IT | Acerbi-Milan, formula e cifre: tutti i dettagli

Il Milan pensa ad Acerbi per rinforzare la difesa: la possibile formula del trasferimento dalla Lazio e tutte le cifre

Il Milan avanza per Francesco Acerbi. Negli ultimi giorni si sono infatti registrati passi in avanti significativi per il ritorno del difensore in rossonero.

Il centrale della Nazionale, in uscita dalla Lazio, è balzato in pole per la difesa e potrebbe prendere il posto di Alessio Romagnoli. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, il Milan sta considerando seriamente il nome di Acerbi: possibile un’operazione in prestito con obbligo di riscatto legato al totale delle presenze del giocatore nella prossima stagione. C’è già il gradimento dell’esperto centrale, che lascerà sicuramente la Lazio anche per motivi ambientali. Il club biancoceleste, dal canto suo, chiede circa 7-8 milioni di euro, mentre il Milan sta valutando il prestito con obbligo intorno ai 5 milioni. Sono dunque giorni decisivi per il suo possibile trasferimento in rossonero, con l’Inter sempre concentrata su altri obiettivi.