Zaniolo alla Juventus, offerto un altro bianconero

Nuova contropartita dalla Juventus per convincere la Roma a cedere Nicolò Zaniolo: gli ultimi aggiornamenti. Cifre e dettagli

La Juventus avanza anche per Nicolò Zaniolo. Stando alle indiscrezioni delle ultime ore, infatti, il club bianconero ha accelerato per il talento della Roma.

Il classe 1999 è seguito anche dal Milan, ma nelle ultime ore il club bianconero si è mosso concretamente per provare a portare il talento subito a Torino. La valutazione della Roma si aggira intorno ai 50-60 milioni di euro, con il possibile inserimento di Arthur, profilo gradito a Mourinho, come contropartita tecnica. “L’interesse delle grandi squadre mi fa piacere: se pensano a te vuol dire che vali. E questo no, non mi distrae né mi fa montare la testa. Piuttosto mi alleno ancora più motivato: voglio dimostrare che sia giusto essere accostato a questi top club. Io erede Dybala? Mi sembra anche eccessivo essere paragonato a lui. Lui è unico, un giocatore fantastico, fortissimo. Vediamo. La vita è imprevedibile, non si sa mai cosa succede. Io mi alleno. E aspetto”. Nelle scorse settimane Zaniolo aveva già strizzato l’occhio ai bianconeri.

Calciomercato Juventus, carta Kean per Zaniolo

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica’, la Juventus insiste per Zaniolo e, oltre ad Arthur, starebbe pensando anche a Moise Kean come possibile contropartita. Il centravanti bianconero sarebbe un altro nome apprezzato dalla Roma, che ragiona così anche sul suo nome. Si profilano settimane piuttosto calde anche sul fronte Zaniolo-Juve.