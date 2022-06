CMIT TV | Si complica il colpo della Juve: “Non è cambiato nulla”

Nuovo annuncio che può condizionare il calciomercato della Juventus in entrata nei movimenti delle prossime settimane

Gli indizi seminati negli ultimi giorni, ci portano a pensare che la Juventus possa diventare la vera protagonista sul mercato delle prossime settimane. Dopo una prima fase dominata dai movimenti in entrata dell’Inter, il club bianconero potrebbe presto reagire con diversi colpi in canna sui quali lavora da tempo.

Come spiegato dalla nostra redazione pochi minuti fa, la lunghissima trattativa per Angel Di Maria è finalmente giunta ai dettagli. L’esterno argentino, salvo sorprese dell’ultim’ora, diventerà un nuovo calciatore della Juventus, per la felicità di Massimiliano Allegri che attendeva con ansia un calciatore di tale qualità per rinforzare il reparto d’attacco.

Una volta chiusa la pratica, il club bianconero non si fermerà all’argentino. La Juve non ha infatti mollato Filip Kostic, esterno sinistro reduce da una super stagione con l’Eintracht Francoforte e in scadenza di contratto nel giugno 2023. Il laterale serbo, però, non è l’unico obiettivo per l’attacco, dove Zaniolo rimane un pallino fisso della dirigenza.

Calciomercato Juve, frenata per Zaniolo: “Non risulta”

Nonostante le voci via via più intense degli ultimi giorni, durante la diretta pomeridiana della CMIT TV Enrico Camelio ha fatto chiarezza in merito all’ultimo contatto che l’entourage di Zaniolo ha avuto con la dirigenza della Roma. Le parti non hanno ancora avviato il discorso rinnovo e non si esclude una possibile cessione già in questa finestra.

Questo l’ultimo aggiornamento in merito all’interesse della Juve: “Non è cambiato nulla da venerdì. Pinto e Vigorelli hanno dei buoni rapporti, sono stati a cena ma non hanno parlato di contratto. Juve su Zaniolo? Non mi risulta. Juve e Milan andranno su Zaniolo a fine mercato a prezzo di saldo, poi magari sarà già andato via. La Roma chiede sempre 50 milioni”.