Sorpresa Di Maria, in Serie A ma non con la Juventus

Retroscena di mercato per Di Maria, ormai vicino all’approdo alla Juventus: c’era un’altra big pronta a portarlo in Serie A

Angel Di Maria sempre più vicino alla Juventus. Come raccontato dalla nostra redazione, la trattativa è arrivata alla fase finale e si sta discutendo dei dettagli che, una volta sistemati, porteranno alla definitiva fumata bianca.

Il Fideo firmerà con ogni probabilità un contratto annuale con la Juventus che è venuta incontro alla richiesta dell’argentino di fare un accordo soltanto per la prossima stagione senza alcuna opzione per la successiva. La lunga trattativa tra Di Maria e i bianconeri potrebbe quindi presto essere definita, ma per l’ex Psg c’è stata anche la possibilità di sbarcare in Serie A con la maglia di un’altra big.

Calciomercato Juventus, il retroscena su Di Maria

Ora che la trattativa tra Di Maria e la Juventus sta sul rettilineo finale, emerge un retroscena sull’attaccante argentino. Al momento dell’addio al Psg, infatti, sarebbe stato il Milan la prima squadra italiana a contattare il Fideo per portarlo in Serie A.

Un contatto che non ha portato però a nulla di concreto con – stando a quanto riferisce ‘tycsports.com’ – una serie di problemi che hanno ritardato l’inizio della trattativa. Così, si è riuscita ad inserire la Juventus che, battendo anche la concorrenza di Benfica e Barcellona, è ora vicina all’accordo con Di Maria.