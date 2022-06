Dybala nei guai: “Tagliato fuori, così deve trovare un’altra squadra”

Paulo Dybala e il suo futuro, un rebus ancora irrisolto: l’argentino rischia di ritrovarsi clamorosamente beffato su tutta la linea

Paulo Dybala non conosce ancora il suo futuro. Dopo le partite con la nazionale, l’argentino è volato in vacanza in attesa di offerte concrete. La Joya ha lasciato la Juventus a parametro zero dopo non aver trovato l’accordo sul rinnovo di contratto. Un lungo addio che però, almeno in questo momento, non ha portato già a un nuovo ingaggio. Da tempo l’Inter è in pole, ma la chiusura non è ancora arrivate e in queste settimane sono subentrate altre indiscrezioni.

Non ha trovato seguito la suggestione Roma, così come l’Atletico Madrid – come vi abbiamo spesso raccontato la squadra più interessata all’estero – non ha ancora affondato il colpo. E lo stesso in Premier League. Non a caso anche la pista Milan ha cominciato a prendere corpo, anche se ad ora non c’è ancora sostanzialmente nulla. Le richieste di Dybala sull’ingaggio sono sensibilmente più basse rispetto a quelle iniziali, di qualche mese fa, con la Juventus. L’Inter sta cercando altre soluzioni a livello di offerta, ovviamente più passa il tempo più il futuro dell’argentino assume contorni di incertezza.

Dybala rischia sul futuro: “Tagliato fuori, bisognoso di trovare altri club”

Una situazione attuale decisamente non chiara e che per la Joya aumenta i rischi di restare col proverbiale cerino in mano. Andare a scadenza può essere un boomerang anche per i calciatori: “Dybala negli anni ha un po’ pasticciato con la questione dei procuratori. Per l’Inter, dopo aver preso Lukaku, magari non rappresenta più una priorità“. A parlare è Claudio Garioni, giornalista di ‘TeleLombardia’, che fa il punto sull’ex 10 della Juve proprio in questo senso: “È una situazione tesa, di stallo. Non vorrei che poi, alla fine, si ritrovasse ancora una volta tagliato fuori, bisognoso di trovare un altro club e abbassare le pretese. Arrivare ad una soluzione non mi pare così facile”. È anche l’offerta che fa il mercato e in questo momento Dybala è in una posizione complicata, con proposte ben lontane dai suoi obiettivi. Con l’Inter che è anche bloccata dalla situazione cessioni in attacco.