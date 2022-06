Roma, Mourinho cerca il colpo ‘sprint’: deadline in settimana

La Roma a caccia di un acquisto importante che potrebbe avvenire già in settimana, ecco l’obiettivo di Mourinho

La vittoria in Conference League, nei desideri dell’ambiente romanista e di Josè Mourinho su tutti, intende essere solo un trampolino di lancio verso altre stagioni da protagonisti. Ecco perché il tecnico giallorosso vuole rinforzi di spessore. Per uno di questi, potrebbero servire anche pochi giorni.

Il nome è quello di Clement Lenglet, difensore francese in uscita dal Barcellona. Secondo ‘Goal.com’, i blaugrana valutano le proposte, con le principali che arrivano per l’appunto dalla Roma e dal Tottenham. Ma il club catalano vorrebbe una conclusione rapida della faccenda: la cessione entro il 30 giugno, per iscriverla nel bilancio ancora in corso, sarebbe l’ideale. Ecco perché possono essere giorni caldissimi sull’asse tra la Capitale e la Catalogna.