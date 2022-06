Svolta inaspettata, Dybala si è già pentito

Futuro ancora da decidere per Paulo Dybala e intanto dall’Argentina raccontano del pentimento della Joya: ha cambiato idea

A quattro giorni dalla scadenza del suo contratto con la Juventus, Paulo Dybala non ha ancora una nuova squadra. La Joya è alla ricerca dell’offerta che lo convinca in pieno e i prossimi giorni potrebbero rivelarsi decisivi.

C’è sempre l’Inter in pole anche se i nerazzurri si sono concentrati sull’affare Lukaku, ormai andato in porto. Dybala è in stand-by per i nerazzurri e all’orizzonte, al momento, non c’è nessuna società in grado di garantire l’offerta, tecnica ed economica, in caso di soddisfare l’ormai ex numero 10 argentino.

Intanto proprio dall’Argentina, secondo quanto riportato dal ‘Mundo Deportivo’, si racconta di un Dybala in parte pentito della scelta fatta. Fonti provenienti dal Sudamerica e riportate dal quotidiano spagnolo, parlano di persone vicino al calciatore convinte che la Joya si sia pentito di aver detto no al rinnovo con la Juventus e che – potendo- sarebbe pronto a fare marcia indietro.

Calciomercato Inter, Dybala pentito dell’addio alla Juventus

Un Dybala pentito dell’addio alla Juventus e che sarebbe anche pronto – nel caso ce ne fosse la possibilità – a dire sì alla proposta bianconera quello di cui parlano in Argentina. Ma un Dybala il cui futuro però è già segnato. Secondo le stessi fonti, infatti, è soltanto questione di tempo prima che la Joya diventi un nuovo giocatore dell’Inter.

Un po’ di dispiacere quindi da parte dell’argentino, ma anche l’accordo con l’Inter che starebbe per diventare realtà.