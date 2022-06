Marotta sorride: super offerta per Vidal

L’Inter di Simone Inzaghi potrebbe liberarsi, in vista di questa finestra di calciomercato, di Arturo Vidal: le ultimissime notizie sui nerazzurri

L’Inter di Simone Inzaghi è, senza dubbio, uno dei club protagonisti di queste prime battute della finestra estiva di calciomercato che inizierà, a titolo ufficiale, nel mese di luglio.

I nerazzurri stanno lavorando praticamente su tutti i fronti sia in entrata che in uscita e sono molti i nomi che stanno rimbalzando per la prossima stagione. Ad esempio in difesa il grande obiettivo risponde al profilo di Bremer, mentre a centrocampo sono state chiuse le operazioni per Mkhitaryan, svincolato dalla Roma, e Asllani, giovanissimo regista classe 2002. Poi, la ciliegina sulla torta. Con una grandissima manovra, l’Inter è riuscita ad assicurarsi in prestito le prestazioni di Romelu Lukaku.

Calciomercato Inter, svolta per Vidal

In uscita invece, occhio agli esuberi all’interno dell’organico come Arturo Vidal, centrocampista cileno arrivato in nerazzurro dal Barcellona ormai quasi due anni fa. Per la sua partenza si parla di una rescissione con buonuscita, ma deve esserci un club pronto a prendere l’ex giocatore della Juventus. Secondo quanto riportato dal media cileno ‘ADNRadio’, il Galatasaray si sarebbe fatto avanti per Vidal con un’offerta molto alta che pareggerebbe, o comunque sarebbe in linea, con quanto percepito attualmente in nerazzurro dal mediano cileno.