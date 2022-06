La Serie A va in ritiro: le date delle amichevoli da Real-Juve a Marsiglia-Milan

Le squadre di Serie A si apprestano a cominciare i ritiri in vista della prossima stagione: di seguito il programma noto delle amichevoli

Calciomercato e non solo. Per le squadre di Serie A è già tempo di mettersi al lavoro in vista della prossima stagione. Attualmente calciatori, allenatori e staff stanno concludendo le loro vacanze, dopodiché si riuniranno per cominciare a muovere i primi passi verso il nuovo campionato, che quest’anno comincerà prima degli altri anni per via del Mondiale in Qatar.

A luglio, in attesa dei rinforzi dalla campagna acquisti, prenderanno il via i ritiri, che ovviamente prevedono anche un programma di amichevoli. La Juventus, ad esempio, dovrà affrontare consecutivamente Barcellona, Real Madrid e Atletico. I blaugrana giocheranno pure contro la Roma di Jose Mourinho, mentre il Milan sarà impegnato con Colonia e Marsiglia.

Serie A, il calendario delle amichevoli estive

Insomma, ci aspettano delle partite niente male, nonostante non siano degli scontri ufficiali. Di seguito tutte le date già note tra raduni, ritiri e amichevoli, aspettando di conoscere il quadro completo.

ATALANTA

Raduno: Zingonia, 4 luglio

Ritiro: Clusone, dall’8 al 16 luglio

Calendario amichevoli: da definire

BOLOGNA

Raduno: Bologna, 1 luglio

Ritiro: Pinzolo, dal 6 al 17 luglio

Calendario amichevoli: da definire

CREMONESE

Raduno: Cremona, 6 luglio

Ritiro: Dimaro, dal 21 al 31 luglio

Calendario amichevoli: da definire

EMPOLI

Raduno: Empoli, 5-6 luglio

Ritiro: da definire

Calendario amichevoli: da definire

FIORENTINA

Raduno: Firenze, 5 luglio

Ritiro: Moena, dal 10 al 24 luglio

Calendario amichevoli: Fiorentina-Real Vicenza (12 luglio, ore 17:00)

Triangolare Fiorentina, Brianza Olgitanese e Sanvitese (16 luglio, ore 16:15)

Fiorentina-Trento (22 luglio, ore 17:00)

Fiorentina-Triestina (23 luglio, ore 17:00)

INTER

Raduno: Appiano Gentile, 6 luglio

Ritiro: Appiano Gentile, 6 luglio

Calendario amichevoli: Inter-Monaco (data e orario da definire)

JUVENTUS

Raduno: Continassa, dal 4 luglio

Ritiro: Continassa, dal 4 luglio

Calendario amichevoli: Juventus-Deportivo Guadalajara (22 luglio)

Barcellona-Juventus (26 luglio)

Real Madrid-Juventus (30 luglio)

Juventus-Atletico Madrid (data da definire)

Juventus A-Juventus B (3 agosto)

LAZIO

Raduno: Formello, da definire

Ritiro: Auronzo di Cadore, dal 6 al 22 luglio

Calendario amichevoli: Lazio-Rappresentativa locale (10 luglio)

Lazio-squadra da definire (14 luglio)

Lazio-Triestina (17 luglio)

Lazio-Venezia (21 luglio)

LECCE

Raduno: Lecce, 23 giugno

Ritiro: Folgaria, dal 30 giugno al 15 luglio

Calendario amichevoli: da definire

MILAN

Raduno: Milanello, 4 luglio

Ritiro: Klagenfurt, dal 23 al 30 luglio

Calendario amichevoli: Colonia-Milan (16 luglio, ore 19:00)

Zalaegerszegi-Milan (23 luglio, ore 18:00)

Marsiglia-Milan (31 luglio, ore 18:00)

MONZA

Raduno: Monzello, 1 luglio

Ritiro: da definire

Calendario amichevoli: da definire

NAPOLI

Ritiro: Dimaro, dall’8 al 19 luglio

Castel di Sangro, dal 23 luglio al 6 agosto

Calendario amichevoli: da definire

ROMA

Raduno: Trigoria, 4 luglio

Ritiro: Algarve, dal 12 al 23 luglio

Calendario amichevoli: Sporting Club de Portugal-Roma (24 luglio)

Roma-Tottenham (30 luglio)

Barcellona-Roma (6 agosto, ore 21:00)

SALERNITANA

Raduno: Salerno, 30 giugno

Ritiro: Jenbach, dal 4 al 20 e dal 23 al 29 luglio

Calendario amichevoli: Salernitana-Jenbach (7 luglio)

Salernitana-Schalke 04 (13 luglio)

Salernitana-Hoffenheim (16 luglio)

Salernitana-Rayo Vallecano (19 luglio)

Salernitana-Galatasaray (27 luglio)

SAMPDORIA

Raduno: Genova, 6 luglio

Ritiro: Ponte di Legno, dal 9 al 23 luglio

Calendario amichevoli: Sampdoria-Castiglione (13 luglio, ore 17:00)

Sampdoria-Parma (16 luglio, ore 17:00)

Sampdoria-Bienno (17 luglio, ore 17:00)

Sampdoria-squadra da definire (20 luglio, ore 17:00)

Brescia-Sampdoria (23 luglio, ore 18:00)

Besiktas-Sampdoria (30 luglio, ore 18:00)

SASSUOLO

Raduno: Reggio Emilia, 29 giugno

Ritiro: Vipiteno, dal 6 al 22 luglio

Calendario amichevoli: Reims-Sassuolo (31 luglio)

SPEZIA

Raduno: La Spezia, inizio luglio

Ritiro: Santa Cristina, dal 4 al 22 luglio

Calendario amichevoli: Spezia-Gherdeina (9 luglio)

Spezia-Bochum (16 luglio)

Spezia-ASV Stegen (17 luglio)

Jablonec-Spezia (21 luglio)

Nizza-Spezia (30 luglio)

TORINO

Raduno: Torino, 4 luglio

Ritiro: Bad Leonfelden, dall’11 al 23 luglio

Waidring, dal 23 luglio

Calendario amichevoli: da definire

UDINESE

Raduno: Udine, 4 luglio

Ritiro: Lienz, dall’11 al 30 luglio

Calendario amichevoli: da definire