Belotti ai saluti: offerto un triennale

Si chiude qui la lunga avventura di Andrea Belotti al Torino. Col contratto in scadenza e senza rinnovo va a caccia di una nuova sistemazione

Il mercato dei calciatori in scadenza di contratto continua ad essere particolarmente attivo e caldo. Uno dei nomi più intriganti in Italia dell’imminente sessione di mercato estiva sarà proprio quello di Andrea Belotti, che dopo sette stagioni di militanza tra le fila del Torino andrà via a causa del mancato rinnovo del contratto col club del presidente Urbano Cairo.

Dopo sette anni in granata, con tanto di responsabilità da capitano nelle ultime stagioni, Belotti ha deciso di non rinnovare e va a caccia di un ingaggio importante. A tal proposito secondo quanto sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’ il ‘gallo’ va anche alla ricerca di un club che giochi l’Europa e che gli consenta un ulteriore step di crescita, ed in questo senso il nome giusto può essere quello del Monaco che gli ha proposto un triennale. Belotti ci pensa, sperava di restare in Serie A, ma la tentazione monegasca può essere intrigante.