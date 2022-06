L’annuncio su Zaniolo smuove il calciomercato: “80 milioni!”

Nicolò Zaniolo potrebbe essere grande protagonista sul calciomercato, viste le continue voci su un addio alla Roma. Arriva l’annuncio in diretta

La Roma si sta muovendo sul calciomercato, tentando di rinforzare la rosa a disposizione di José Mourinho con interpreti mirati e funzionali al gioco del tecnico portoghese.

Un nome che potrebbe cambiare le dinamiche in casa giallorossa è quello di Nicolò Zaniolo. Ne parliamo ormai da mesi, ma ancora di novità sostanziali non ce ne sono, anche dopo l’incontro di ieri tra Tiago Pinto e Massara. Il centrocampista offensivo, però, in caso di offerta molto importante, potrebbe lasciare la Capitale, e anche la Juve resta sulle sue tracce. Un addio che finanzierebbe il mercato e permetterebbe ai giallorossi di incassare una cifra importante, pur perdendo uno dei migliori calciatori in rosa. C’è chi non è affatto d’accordo con questa strategia.

Vocalelli sicuro: “Vendere Zaniolo è un enorme errore”

Zaniolo ha marchiato un pezzo di storia della Roma, segnando il gol decisivo in finale di Conference League. Dalla festa all’addio, però, il passo potrebbe essere piuttosto breve. A storcere il naso è il giornalista Alessandro Vocalelli. Ai microfoni di ‘Radio Radio’, infatti, boccia l’eventuale partenza del fantasista senza mezzi termini: “È un enorme errore vendere Zaniolo, per me lui può essere dieci volte il futuro della Roma, perché lo ha dimostrato prima dell’infortunio. La Roma lo vende solo per fare cassa, ce ne sono pochi con cui puoi fare plusvalenza, e puoi fare il mercato. Zaniolo se torna quello di una volta vale anche 80 milioni”.