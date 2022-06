Emre Can di nuovo in Serie A: decisivo il cambio in panchina

Il futuro di Emre Can potrebbe cambiare in questo calciomercato estivo. Il cambio sulla panchina del Dortmund potrebbe riportarlo in Serie A

Una stagione ricca di alti e bassi quella vissuta dal Borussia Dortmund, che ha comunque chiuso al secondo posto in Bundesliga, qualificandosi per la prossima Champions League. Adesso però il club tedesco sta vivendo una vera e propria rivoluzione, partita con l’addio di Marco Rose in panchina.

Per sostituire il tecnico in panchina tornerà Edin Terzic, direttore tecnico del club che ha già allenato il Dortmund lo scorso anno. Questo cambio in panchina però potrebbe portare a un addio a centrocampo, ovvero quello di Emre Can. Il cambio di modulo infatti potrebbe penalizzare il turco, che potrebbe fare le valigie e tornare in Italia.

La questione parametri zero continua a essere un tasto dolente in casa Milan. Dopo aver perso Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu nella scorsa finestra estiva di calciomercato, quest’anno a lasciare i rossoneri a parametro zero è Franck Kessie. Così Paolo Maldini e la società rossonera sono al lavoro per trovare un suo erede a centrocampo.

Calciomercato Milan, Emre Can può essere l’erede di Kessie

A fornire la soluzione al Milan per colmare la lacuna a centrocampo potrebbe essere il Borussia Dortmund. Infatti con il ritorno in panchina di Edin Terzic e il conseguente cambio di modulo, Emre Can potrebbe perdere terreno nelle gerarchie. Così il turco potrebbe fare le valigie in questa sessione estiva di calciomercato e a mettere gli occhi su di lui potrebbe essere proprio il Milan, che cerca un erede di Kessie a centrocampo. Dunque dopo aver lasciato la Juventus due anni fa, per Emre Can il ritorno in Serie A diventa un’opzione, ma in maglia rossonera.