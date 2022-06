E’ UFFICIALE: visite mediche e addio Juventus

Saluta la Juventus ed ha sostenuto già le visite mediche con il nuovo club: il trasferimento ormai è definito

La Juventus cede. In attesa dei colpi in entrata, è ormai definita un’operazione in uscita. E’ Gianluca Frabotta a lasciare il club bianconero per trasferirsi al Lecce.

Il terzino, lo scorso anno in prestito al Verona, è pronto ad affrontare il campionato 2022/2023 con la squadra salentina. Come comunicato dallo stesso club pugliese, il calciatore quest’oggi ha sostenuto le visite mediche ed ora si attende l’annuncio del suo trasferimento.

Un’operazione che si è definita con la formula del prestito con diritto di riscatto per il Lecce e controriscatto a favore della Juventus. Frabotta, 23 anni, non vestirà bianconero la prossima stagione: per lui c’è il prestito al Lecce di Baroni.