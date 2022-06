Calciomercato Juventus, contromisura drastica dopo il rifiuto

La Juve sta sondando diverse piste sul calciomercato per quanto riguarda l’attacco. Il club potrebbe prendere una contromisura drastica per il suo tesserato

Il calcio, come anche il calciomercato, è fatto di attaccamento alla maglia, amore, ma anche interesse e ambizioni sportive.

Non sappiamo esattamente cosa ci sia dietro il caso che vede da mesi Ousmane Dembele in bilico e ormai sempre più vicino all’addio al Barcellona. Sicuramente ai blaugrana questa situazione non piace e sta infastidendo non poco la dirigenza. Il contratto del laterale francese scadrà il 30 giugno 2022, ma da mesi è sul tavolo la proposta di rinnovo da parte dei catalani. Anche la Juve è alla finestra per il futuro dell’attaccante, ma la sensazione è che ci siano dietro altri top club internazionali come Manchester United, Chelsea e Bayern Monaco. In ogni caso, ora il Barcellona è stanco di attendere una risposta che non è mai arrivata e pensa a una nuova mossa nei confronti del suo calciatore.

Calciomercato Juve, il Barcellona non ci sta: mossa ‘contro’ Dembele

Dembele e il suo agente, Moussa Sissoko, non hanno ancora dato una risposta definitiva all’offerta del Barcellona. L’esterno, arrivato a suon di milioni dal Borussia Dortmund, rappresenta comunque una pedina importante per Xavi. La dirigenza è spazientita, tanto che, secondo quanto riporta il ‘Mundo Deportivo’, sarebbe pronta a una decisione drastica. Una parte del board blaugrana, infatti, vorrebbe che l’offerta a Dembele fosse ritirata a partire dal 1 luglio, quando il suo contratto sarà scaduto. Le pretendenti restano alla finestra, intanto il divorzio tra il francese e il Barcellona pare sempre più concreto.