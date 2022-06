Calendario Serie A: Milan e Juve avvio soft, Inter e Roma shock

La Serie A della prossima stagione prende forma con il calendario: inizio soft per Milan e Juve, Inter e Roma subito in salita

Quella di oggi è una giornata molto importante per il campionato italiano: alle 12 verrà sorteggiato il calendario della prossima Serie A.

Tutto pronto per il nuovo calendario di Serie A. Il sorteggio verrà trasmesso in diretta tv e streaming da ‘DAZN’ e anche sul canale ‘YouTube’ ufficiale della Lega. Anche quest’anno la redazione di Calciomercato.it ha effettuato la simulazione, tenendo conto di tutti i criteri che dovranno essere seguiti nel sorteggio ufficiale delle 12 da parte della Lega di Serie A. La prima giornata si rivelerebbe più semplice per Milan e Juve, mentre per Roma e Inter subito un inizio in salita. Ecco la prima giornata nella simulazione di Calciomercato.it:

Atalanta-Roma

Fiorentina-Bologna

Juventus-Salernitana

Lazio-Inter

Lecce-Sampdoria

Milan-Cremonese

Monza-Sassuolo

Napoli-Spezia

Udinese-Torino

Verona-Empoli