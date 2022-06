Ribaltone Milan: c’è il no al club inglese

Arrivano novità dal Belgio in merito al giocatore che piace al Milan: ha rifiutato il club inglese, via libera per i rossoneri

Il calciomercato del Milan si appresta ad entrare nel vivo. Questi sono davvero gli ultimi giorni senza le firme di Paolo Maldini e Frederic Massara, poi si potrà finalmente premere il piede sull’acceleratore.

Un obiettivo, inseguito da mesi, è sfumato. Sven Botman ha deciso di accettare il corteggiamento del Newcastle. Il Milan ha già iniziato a guardarsi attorno ma è molto probabile che parte dei soldi destinati all’olandese verranno utilizzati per rafforzare la trequarti.

Le attenzioni continuano ad essere puntate per il centrocampo su Renato Sanches, per il quale il Psg sta provando il sorpasso. Ma sulla trequarti restano vive le trattative che portano a Noa Lang e de Ketelaere, i due talenti del Club Brugge. Proprio per quanto riguarda il talento del Belgio arrivano novità importante legate al suo futuro.

Calciomercato Milan, no di de Ketelaere

Il calciatore, capace di giocare in tutti i ruoli della trequarti oltre che da centravanti, all’occorenza, è finito nel mirino dei rossoneri, ormai da tempo. La sua valutazione è importante, superiore ai 30 milioni di euro.

Su de Ketelaere negli ultimi giorni è stato registrato l’inserimento dei club inglesi, il Leicester e il Leeds. Le novità sono legate proprio a quest’ultima squadra: secondo quanto riportato da Alexandre Braeckman, giornalista di BelRTL, l’entourage del calciatore avrebbe fatto sapere agli inglesi che non sarebbe interessato a giocare per loro nonostante il loro interesse. Il Leeds non avrebbe ancora mollato la presa, ma la pista si sta raffreddando. Lo stop ha così bloccato gli inglesi, che erano pronti a mettere sul piatto 40 milioni.