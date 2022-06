Inzaghi ‘avverte’ l’Inter: “Dovremo stare attenti”

L’Inter vuole riscattarsi dopo uno scudetto, andato al Milan, che ha lasciato l’amaro in bocca per la Beneamata. Inzaghi richiama subito i suoi all’attenzione

Simone Inzaghi non vuole cali di concentrazione, anzi. Il tecnico dell’Inter, infatti, ha tutta l’intenzione di riportare i suoi sul tetto d’Italia, dopo che lo scudetto è andato al Milan nella stagione appena conclusa.

L’allenatore ex Lazio ha caricato i suoi in vista del prossimo anno, ma soprattutto ha richiamato l’intero ambiente alla massima concentrazione. Di seguito le parole di Inzaghi, dopo l’ufficializzazione del calendario di Serie A, riportate da ‘Inter.it’: “Cominciamo la nuova stagione contro una neopromossa come il Lecce. Sarà una sfida stimolante e dovremo essere concentrati e attenti. Nel campionato italiano nessuna partita è facile: giocheremo ogni tre giorni, dovremo prepararci nel migliore dei modi e affrontare ogni gara con la stessa determinazione e voglia di fare bene“. Insomma, allerta massima per l’Inter che vuole subito partire forte in Serie A, dopo un calciomercato che sta regalando diversi colpi di livello. Su tutti il ritorno di Romelu Lukaku.