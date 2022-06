Calendario Serie A | Ecco tutti i big match 2022/23

Con la vittoria del Milan ancora fresca nella memoria di tutti, ci apprestiamo a scoprire il calendario di Serie A per la stagione 2022/23: seguilo con noi

Abbiamo ancora tutti negli occhi il trionfo del Milan nell’ultimo campionato di Serie A, ma la mente è già proiettata a quella che sarà la prossima stagione italiana. Nello specifico cresce anche l’attesa per la compilazione dei calendari validi per l’annata 2022/23 con la cerimonia che si terrà oggi 24 giugno alle ore 12.

Tanta attesa e curiosità per una stagione di Serie A che inizierà con anticipo, precisamente il 13 agosto, rispetto alle ultime e che sarà inevitabilmente condizionata nelle tempistiche e nella struttura dalla presenza ingombrante del Mondiale in Qatar. Di seguito anche i criteri per la compilazione dello stesso esposti da un comunicato della Lega Serie A:

– è prevista alternanza assoluta degli incontri in casa ed in trasferta per le seguenti coppie di Società:

EMPOLI-FIORENTINA

INTER-MILAN

JUVENTUS-TORINO

LAZIO-ROMA

NAPOLI-SALERNITANA

– una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati altri 8 incontri;

– non possono essere programmati scontri tra Milan, Inter, Napoli, Juventus, Lazio, Roma e Fiorentina nei turni infrasettimanali;

– non sono previsti derby nei turni infrasettimanali e alla prima giornata;

– le Società partecipanti alla UEFA Champions League (Milan, Inter, Napoli, Juventus) non incontrano le Società partecipanti alla UEFA Europa League (Lazio e Roma) e le Società partecipanti alla UEFA Conference League (Fiorentina) nelle giornate di campionato comprese tra due turni consecutivi di Coppe Europee;

– in tutti i casi in cui ciò è stato possibile, si è tenuto conto delle situazioni di indisponibilità del campo e/o di concomitanza con altri eventi cittadini di speciale rilevanza.

Ecco la prima giornata:

Fiorentina-Cremonese

Verona-Napoli

Juventus-Sassuolo

Lazio-Bologna

Lecce-Inter

Milan-Udinese

Monza-Torino

Salernitana-Roma

Sampdoria-Atalanta

Spezia-Empoli

Alla terza giornata già super sfide con Fiorentina-Napoli e Juventus-Roma.

Svelate le giornate dei due derby di Milano:

5/a giornata 4 settembre Milan-Inter

21/a giornata 5 febbraio: Inter-Milan

Svelate le date dei due derby di Roma:

13/a giornata 6 novembre: Roma-Lazio

27/a giornata 19 marzo: Lazio-Roma

Svelate le giornate dei due derby di Torino:

10/a giornata 16 ottobre: Torino-Juventus

24/a giornata 26 febbraio: Juventus-Torino

Le giornate del derby d’Italia:

13/a giornata 6 novembre: Juventus-Inter

27/a giornata 19 marzo: Inter-Juventus

Le giornate delle sfide tra Inter e Napoli:

16/a giornata 4 gennaio: Inter-Napoli

36/a giornata 21 maggio: Napoli-Inter

Le giornate delle sfide tra Milan e Juventus:

9/a giornata 9 ottobre: Milan-Juventus

37/a giornata 28 maggio: Juventus-Milan

Le date delle sfide tra Juventus e Roma:

28 agosto Juventus-Roma

5 marzo Roma-Juventus

Le date delle sfide tra Lazio e Inter:

28 agosto Lazio-Inter

30 aprile Inter-Lazio

Le date delle sfide tra Lazio e Napoli:

4 settembre Lazio-Napoli

5 marzo Napoli-Lazio

Le date delle sfide tra Milan e Napoli:

18 settembre Milan-Napoli

2 aprile Napoli-Milan

Le date delle sfide tra Inter e Roma:

2 ottobre Inter-Roma

7 maggio Roma-Inter

Le date delle sfide tra Roma e Napoli:

23 ottobre Roma-Napoli

29 gennaio Napoli-Roma

Le date delle sfide tra Juventus e Lazio:

13 novembre Juventus-Lazio

8 aprile Lazio-Juventus

Le date delle sfide tra Milan e Roma:

8 gennaio Milan-Roma

30 aprile Roma-Milan

Le date delle sfide tra Lazio e Milan:

22 gennaio Lazio-Milan

7 maggio Milan-Lazio

Le date delle sfide tra Napoli e Juventus:

15 gennaio Napoli-Juventus

23 aprile Juventus-Napoli

Ecco infine l’ultima giornata di Serie A:

Atalanta-Monza

Cremonese-Salernitana

Empoli-Lazio

Lecce-Bologna

Milan-Verona

Napoli-Sampdoria

Roma-Spezia

Sassuolo-Fiorentina

Torino-Inter

Udinese-Juventus