Milan a caccia del trequartista, il nome torna di moda

Il Milan continua nella caccia al trequartista, spunta un nome non nuovo nell’ambiente rossonero

Corteggiato a lungo nelle scorse sessioni di mercato, ora il nome di Romain Faivre potrebbe tornare di moda in casa Milan. Il centrocampista francese, in grado di giocare esterno o trequartista, a gennaio ha lasciato il Brest per accasarsi a Lione, con cui ha firmato un contratto fino al 2026.

Ora però che i rossoneri sono nuovamente a caccia di rinforzi da cui potrebbero arrivare almeno uno tra un trequartista e un esterno destro d’attacco, il nome di Faivre sembra appunto essere rientrato nei radar rossoneri.

Milan, riprende quota la pista Faivre

Il giocatore francese di origini algerine, classe 1998, ha siglato tre reti in 14 presenze giocate con il Lione, trovando meno spazio nel finale di stagione, anche per via di alcuni infortuni. Il ‘Mundo Deportivo’ sottolinea proprio come all’interno dell’ambiente Lione il rendimento di Faivre sarebbe stato inferiore rispetto a quello che ci si aspettava. Per questo motivo il giocatore potrebbe finire sul mercato e l’interesse del Milan sembra essersi rinvigorito.

Il club rossonero sarebbe pronto a lanciare un’offensiva importante nelle prossime settimane per tentare di convincere la società transalpina. Il gradimento nei confronti di Faivre c’è da tempo da parte del Milan e la pista potrebbe tornare a scaldarsi anche in questa sessione di mercato. I rapporti inoltre tra club sarebbero molto buoni. Non va infatti dimenticato, in particolare, l’affare Paqueta.