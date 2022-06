Pronto lo sgambetto inglese al Milan: via per 30 milioni

Il mercato del Milan si è complicato parecchio nel corso delle ultime settimane a causa dei ritardi nei rinnovi di Maldini e Massara

Si aspettavano tutt’altra estate sino a questo momento i tifosi del Milan, dopo lo scudetto conquistato appena un mese fa. E invece, dopo il cambio di proprietà di inizio giugno, gli affari di casa rossonera si sono complicati, soprattutto per via dei contratti di Paolo Maldini e Frederic Massara ancora in attesa di essere rinnovati.

La prima conseguenza di tale ritardo potrebbe arrivare dalla Francia, con il Paris Saint Germain partito all’assalto di Renato Sanches. Il Milan, sebbene la trattativa fosse ben impostata, non ha potuto chiudere l’acquisto del centrocampista portoghese, adesso più vicino al club parigino secondo quanto riferito dai quotidiani francesi.

Un’altra pedina per la quale Maldini e Massara avevano speso tanto lavoro riguarda Botman. Anche in questo caso i rossoneri sono bloccati dal tema societario e rischiano di farsi sorpassare al photofinish dall’insistenza del Newcastle. E non è tutto, visto che dalla Spagna giungono importanti novità anche sul fronte De Ketelaere.

Calciomercato Milan, Leicester e Leeds su De Ketelaere

Come riferito dal diario ‘AS’, per il trequartista belga di proprietà del Bruges la concorrenza in Europa è spietata. Oltre al Milan, infatti, in Premier League viene seguito anche da Leicester e Leeds United. I due club sarebbero pronti a far partire un’asta rispetto alla richiesta iniziale da 30 milioni di euro fatta dal club belga. Anche in questo caso, in assenza dei rinnovi di Maldini e Massara, il rischio di perderlo è aumenta di giorno in giorno.