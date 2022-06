Calciomercato Inter, Skriniar ha deciso: Marotta chiamato al miracolo

Milan Skriniar ha preso la sua decisione per il futuro e l’ha espressa anche all’Inter: ora tocca Marotta completare il puzzle

La situazione dei nerazzurri sul mercato è piuttosto chiara: messi a punto i primi colpi in entrata, tra cui il ritorno di Romelu Lukaku, ora devono arrivare le cessioni. Questo passaggio sarà fondamentale per completare poi il mercato in entrata.

Anche la vicenda Dybala è sintomatica del momento che sta attraversando l’Inter: senza le uscite non potranno esserci nuove entrate. Inoltre, anche quest’anno sarà necessaria una cessione eccellente e l’uomo individuato per sopperire a questa esigenza sembra essere Milan Skriniar. Il difensore ha preso una scelta definitiva riguardo al proprio futuro.

Calciomercato Inter, Skriniar ai saluti | Ha detto sì al PSG

Secondo quanto riportato sull’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, Milan Skriniar si sarebbe convinto della cessione e avrebbe detto sì al PSG. Le ultime resistenze del centrale sloveno sono state spazzate via da una telefonata chiarificatrice con Achraf Hakimi, che nella scorsa estate ha compiuto lo stesso cammino. Ora l’affare potrebbe decollare e chiudersi in tempi relativamente brevi.

I parigini nelle scorse settimane hanno presentato un’offerta da 50 milioni e poi sono saliti fino a 60 milioni. Come raccontato su Calciomercato.it, l’Inter vorrebbe un’offerta da 80 milioni per lasciar partire Skriniar. Uno sforzo da parte del PSG è atteso nei prossimi giorni per riuscire a portare a dama l’operazione e mettere le mani su uno dei difensori più forti sul panorama europeo.