VIDEO CM.IT | Dopo l’incontro Cordaz annuncia: “Ho rinnovato”

Via vai intenso nella sede dell’Inter a Milano: Cordaz lascia gli uffici del club nerazzurro e ‘ufficializza’ l’accordo

Grande traffico nella sede dell’Inter con via vai di agenti e dirigenti per incontri con la società nerazzurra.

Nel primo pomeriggio c’è stata anche la visita di Alex Cordaz, portiere in scadenza di contratto con l’Inter il 30 giugno. Lasciando la sede della società, l’estremo difensore ha confermato di aver rinnovato per un’altra stagione: “E’ andata bene, ho rinnovato per un anno. Felice di rimanere? Certo, ci mancherebbe”.

Queste le parole di Cordaz ai giornalisti presenti, tra i quali l’inviato di Calciomercato.it. Cordaz, quindi, anche la prossima stagione sarà uno dei tre portieri dell’Inter: al suo fianco nell’annata 2022/2023 ci saranno Onana (in attesa dell’ufficialità) e Handanovic.