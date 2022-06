CM.IT | Salernitana, ‘spesa’ in casa Inter: Pirola vicino, Pinamonti in salita

Movimenti intensi in casa Salernitana, che tenta di imbastire più trattative con l’Inter: ottimismo per Pirola, difficile Pinamonti

La Salernitana è al lavoro per regalare a Davide Nicola una squadra all’altezza nella prossima stagione e confermare la salvezza ottenuta al termine di una clamorosa rimonta. Granata che stanno dialogando in queste ore soprattutto con l’Inter, ma non solo.

In difesa, pista calda quella che porta a Pirola. I granata, a quanto appreso da Calciomercato.it, vogliono acquisirlo a titolo definitivo. La richiesta dell’Inter è di circa 8 milioni, per ora i campani non si spingono oltre i 5-6 milioni. Il Monza vorrebbe nuovamente avere tra le proprie fila il difensore, ma appare ormai piuttosto indietro. Situazione diversa invece per Pinamonti, per il quale sono state chieste informazioni, ma l’attaccante vorrebbe giocare in un club dalle maggiori ambizioni e appare complicato trovare un’intesa. Su di lui, Fiorentina e Torino, oltre allo stesso Monza. L’Inter ha proposto anche Salcedo, che però non viene valutato come una priorità al momento dalla Salernitana. I granata e il Monza a duello anche per Joao Pedro, per l’italo-brasiliano sembrano esserci maggiori possibilità per i campani. Occhio anche ai dialoghi tra Salernitana e Atalanta. Ederson va verso i bergamaschi, nell’affare può rientrare Lovato che verrebbe dunque girato alla squadra di Nicola.