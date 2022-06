L’ex tecnico lo porta via dalla Roma: “Non è fatto per l’Italia”

Annuncio di calciomercato che riguarda uno dei giocatori di proprietà della Roma, arrivato appena un anno fa dopo un investimento importante

Dopo la conquista della Conference League che ha sancito il ritorno della Roma ad una vittoria di grande valore, José Mourinho si aspetta grandi rinforzi da parte della proprietà. Il progetto giallorosso si preannuncia parecchio ambizioso, come certificato dai nomi altisonanti accostati negli ultimi giorni al club romanista.

Del resto è lo stesso Mourinho a rappresentare il principale sponsor sul mercato dei giallorossi. Lo dimostra ad esempio l’operazione Matic, chiusa in pochissimo tempo a costo zero dopo la scadenza del contratto del centrocampista serbo con il Manchester United. Un trattativa favorita appunta dalla presenza in panchina del tecnico portoghese, abituato a gestire calciatori di livello.

Roma che a centrocampo lavorerà ancora, in attesa di scoprire come finirà la telenovela Zaniolo. L’esterno giallorosso non è certo di rimanere, ma allo stesso tempo fino a questo momento non ha ricevuto offerte particolarmente allettanti. E’ molto probabile invece che in avanti la formazione giallorossa possa cambiare vice Abraham con l’addio di Eldor Shomurodov.

Calciomercato Roma, l’ex tecnico di Shomurodov: “Gli consiglio Siviglia o Lipsia”

Mentre in Uzbekistan i principali quotidiani insistono su un’imminente trattativa tra Shomurodov e il Galatasaray, l’ex allenatore Valerij Karpin che lo ha avuto ai tempi del Rostov – oggi ct della Nazionale Russa – sulle pagine di ‘sports.uz’ si è rivolto all’attaccante, consigliandogli di lasciare quanto prima la Roma e il calcio Italiano.

Secondo Karpin, l’attaccante uzbeco sarebbe più adatto per altri palcoscenici: “Secondo me, l’opzione migliore per Eldor è il Siviglia. Perché il suo stile di gioco è in linea con il campionato spagnolo. Sai, in Italia, l’enfasi principale è sulla difesa. In Spagna, il focus è più sull’attacco. Shomurodov è un giocatore che si sente a suo agio sotto tutti gli aspetti sulla linea offensiva. È vero, l’RB Lipsia potrebbe adattarsi a lui. Nella Bundesliga tedesca, ad esempio, il calcio d’attacco è una tradizione”.