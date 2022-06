Scaricato da Ancelotti: rescissione del contratto e sbarco a Milano

Carlo Ancelotti ha deciso di lasciarlo andare: ha chiesto la rescissione. Può essere un’idea per Milan e Inter

Una stagione non facile. Sono state otto le presenze complessive con il Real Madrid, cinque in campionato, due in Champions League e una in Coppa del Re, per un totale di 353 minuti.

L’ultimo anno di Jesus Vallejo con la maglia dei Blancos è stato davvero complicato. Il giocatore, classe 1997, che può disimpegnarsi come difensore centrale o terzino, è così pronto per una nuova esperienza. Come riporta El Nacional, Carlo Ancelotti lo avrebbe messo alla porta, informandolo che dovrà lasciare il club.

Calciomercato Milan e Inter: opportunità a costo zero

Il tecnico italiano avrebbe chiesto a Florentino Pérez di offrirgli la risoluzione del suo contratto. Vallejo diventerebbe così un’opportunità a zero per tante squadre.

Potrebbe diventarlo anche in Italia. Un centrale di scorta, ad esempio, a Milan e Inter potrebbe certamente far comodo. Sia chiaro, non un titolare ma un calciatore, che ha comunque maturato un’importante esperienza, che possa essere utile all’occorrenza.