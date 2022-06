La Serie A è un miraggio: UFFICIALE la firma di Nkunku

Firma fino al 30 giugno 2026 ufficiale e addio alla Serie A. Un sogno rimasto tale per Milan, Inter e Juventus

Non ci sarà l’Italia nel futuro di Christopher Nkunku. L’attaccante francese – come riportano i canali ufficiali del Lipsia – ha rinnovato il proprio contratto fino al 30 giugno 2026.

I tedeschi hanno così blindato il loro gioiello, con altri due anni, dopo una stagione letteralmente fantastica: 35 goal e 19 assist in 50 partite.

Numeri che chiaramente, hanno portato le grandi squadre europee, Psg su tutte a mostrare interesse per il giocatore che il prossimo 14 novembre compirà 25 anni. Nkunku è stato accostato, in momenti diversi anche a Juventus, Inter e Milan.

Ma non c’è mai stato nulla di veramente caldo anche perché il costo del cartellino è stato sempre alto: una cessione per meno di 80 milioni di euro era, infatti, non è stata presa in considerazione dai tedeschi. Cifre, queste, che difficilmente possono essere spese dalle squadre italiane. Non è un caso, che è stato accostato al Milan, quando si parlava della possibilità dell’arrivo di InvesCorp. Nkunku, dunque, ha rinnovato il contratto fino al 30 giugno 2026.